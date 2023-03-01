وقالت الوزارة في بيان، إن كمية الصادرات من النفط الخام في يناير زادت على 101.2 مليون برميل، بإيرادات تزيد على 7.663 مليار دولار.

وذكرت أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت خلال العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان سابق أن الكميات المصدرة من النفط الخام في 2022 بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل في اليوم.

وكانت صادرات العراق من النفط الخام، بلغت حوالي 75.7 مليار دولار في العام 2021، فيما كانت حوالي 33.9 مليار دولار في 2020.

وساهمت الصادرات العراقية القياسية من النفط في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد إلى حوالي 115 مليار دولار حاليا.