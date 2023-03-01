وتدور هذه الآونة معركة شرسة بين العلامات التجارية الرياضية الأشهر في صناعة الأحذية الرياضية (نايكي – أديداس- بوما)، حيث تسعى كل شركة للتعاقد الحصري مع المهاجم النرويجي حول حقوق رعاية حذائه الرياضي.

ويرتدي هالاند قمصان فريقه مانشستر سيتي الذي ترعاه شركة بوما الألمانية، فيما يرتدي اللاعب قمصان منتخب بلاده برعاية شركة نايكي الأميركية.

والمعروف أن حقوق بيع الأحذية الرياضية تكون منفصلة عن تعاقدات الفرق والمنتخبات مع شركات الملابس الرياضية، ويتم ترك تلك الاتفاقيات بين اللاعب والشركة التي يرغب الاتفاق معها.

من الأقرب للتعاقد؟

في الوقت الذي ترى فيه كل شركة من الشركات الثلاث أنها الأقرب للتوقيع مع هالاند، فإن الأميركي " إيريك جاكسون" المتخصص في الاقتصاد الرياضي في صحيفة "سبورتيكو" الأميركية صرح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك عوامل تحدد من يستطيع الفوز بهذه الصفقة، أهمها إقناع هالاند بالعرض، وعلى رأس تلك العوامل العرض المالي ومدته الزمنية، مضيفاً أن هناك بنوداً مهمة في مثل هذه الاتفاقيات مثل عدم ظهور اللاعب بأي حذاء من علامة تجارية أخرى خارج الملعب.

جاكسون توقع أن تنجح شركة "نايكي" في التعاقد مع هالاند بسبب نجاح التعاقد السابق بينهما منذ أن كان اللاعب في سن الخامسة عشرة، ولم تحدث أي مشاكل بين الطرفين لمدة 8 أعوام.

وكان عقد اللاعب قد انتهى مع شركة "نايكي" في يناير الماضي، وتنهال العروض على النجم النرويجي من كبرى الشركات للتوقيع معها منذ انتهاء عقده مع نايكي، حيث أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" الأميركية أن اللاعب قام خلال الفترة الماضية بالتصوير المبدئي مع الشركات الثلاث، ليقرر لاحقاً هو ووكيلة أعماله "رفائيلا بيمينتا" الشركة التي سيتم التعاقد معها.

وأشارت "ذا أتلتيك" إلى أن اللاعب ووكيله يريدون قرابة 25 مليون دولار سنوياً مع الشركة التي ستوفر حذاء اللاعب.

"بيمينتا" وكيلة أعمال هالاند تتوقع أن يكون اللاعب النرويجي هو أول لاعب تتخطى أرباحه مليار دولار في هذا السن.

"تفاؤل" أديداس وبوما

في المقابل، لدى كل من "أديداس" و "بوما" تفاؤل بشأن إمكانية الظفر بعقد رعاية "حذاء هالاند"، فالرئيس التنفيذي الجديد للشركة "بيورن غولدن"، هو صديق مقرب لعائلة هالاند ويعول كثيراً على إقناع العائلة بتوقيع اللاعب مع شركته.

والمعروف أن والد هالاند هو لاعب سابق في ليدز يونايتد ومانشستر سيتي.

أما شركة بوما فإنها تعول في تفاوضها على عقد رعايتها لملابس فريق مانشستر سيتي الذي يلعب له هالاند، حيث يمتد العقد بين الشركة والنادي حتى عام 2029 لتوفير الملابس الرياضية لفرق النادي.

هالاند أمل أديداس

طارق عوض، الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية المصرية قال لـ"إقتصاد سكاي نيوز عربية" أن شركة أديداس لديها طموح كبير في التعاقد مع هالاند ليس لنجومية اللاعب فقط، ولكن لتحقيق المزيد من الأرباح المالية.

ويرى عوض أن نجما مثل هالاند في هذه السن الصغير لا يمكن أن يتخذ مثل هذه القرارات بمفرد، مؤكداً أن والده يلعب دوراً كبيراً في رسم شخصية نجله سواء داخل الملعب أو خارجه.

كما أوضح الصحفي المصري أن وكلاء أعمال أي لاعب يقومون باللجوء إلى كبرى مكاتب "دراسة الجدوى" لرسم خريطة طريق مالية وعلى رأسها تعاقدات الرعاية ولا سيما الإعلانات التليفزيونية وحقوق الأحذية الرياضية.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه أديداس من خسائر في الإيرادات بلغت قرابة مليار و300 مليون دولار بعد فسخ عقدها مع مطرب الراب الشهير "كاني ويست".

وتقوم الشركة الألمانية ببيع مخزونها الضخم من الأحذية بأسعار تتراوح بين 200 إلى 600 دولار لتعويض تلك الخسائر بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وبكل تأكيد فإن التعاقد مع هالاند سيعوض أديداس تلك الخسائر ويمنحها مكاسب تمتد سنوات طويلة بسبب صغر سن اللاعب.

أغلى عروض أحذية كرة القدم

موقع "توتال سبورتال" نشر قائمة أغلى عروض أحذية كرة القدم في العالم في الوقت الحالي وجاءت كالتالي:

1- نيمار

بعد 15 سنة كان فيها نيمار أحد أبرز الوجوه الإعلانية لشركة "نايكي"، أبرم النجم البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان عقدًا العام الماضي مع شركة "بوما" يحصل بموجبه على 27,50 مليون دولار سنويًا

2- ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على 21.5 مليون دولار سنويًا من شركة "أديداس" التي يرتدي أحذيتها منذ السنوات الأولى في مسيرته الاحترافية. كان ميسي لاعب باريس سان جيرمان هو أول لاعب كرة قدم يصدر علامة تجارية فرعية من أحذية أديداس باسم "أديداس ميسي" وقتما كان لاعبا في صفوف برشلونة.

3- كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تبلغ قيمة صفقة العقد بينه وبين نايك 18 مليون دولار سنويًا. علاوة على ذلك، بعد قضاء ما يقرب من عقد من الزمان مع العلامة التجارية، وقع نجم النصر السعودي صفقة مدى الحياة مع نايكي عندما كان لاعبًا في ريال مدريد.

4- كيليان مبابي

يحصل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على 17 مليون دولار كل عام من شركة "أديداس" بعد مزايدة كبيرة بين أديداس ونايكي.

5- ماريو بالوتيلي

يرتبط بالوتيلي لاعب سيون السويسري وإي سي ميلان السابق بعقد مع شركة بوما منذ عام 2014 لمدة 10 سنوات بقيمة 6 مليون دولار سنويًا.

6- أنطوان غريزمان

في عام 2015 جدد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني حاليًا عقده مع شركة "بوما" التي تمنحه سنويا مبلغ 4.2 مليون دولار.

7- بول بوغبا

الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الأسبق ولاعب يوفنتوس حاليا يرتبط بعقد مع أديداس بقيمة 3.3 مليون دولار سنويًا.

8- ماركو فيراتي

يتقاضى النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان 3 مليون دولار سنويًا بموجب عقده مع شركة نايكي.

8 - محمد صلاح

يحصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على عائد سنوي يبلغ 3 مليون دولار سنويًا بموجب عقد الرعاية المبرم مع شركة "أديداس".

وفي حال تمت الموافقة على طلبات هالاند بحصوله على قرابة 25 مليون دولار فإنه سيكون في المركز الثاني خلف نيمار ومتقدماً على ميسي ورونالدو.