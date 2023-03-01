وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم طرح شهادة بسعر عائد ثابت سنوي 5.25 بالمئة يصرف شهرياً للأفراد والعملاء من الشركات لأجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي.

ويتيح البنك التجاري الدولي بيع الشهادة من أول 5 آلاف وحدة من أيٍ من العملات الثلاثة (الريال القطري أو السعودي أو الدرهم الإماراتي)، وبذلك يتساوى هذا العائد مع الشهادة الدولارية المطروحة لديه بنفس الآجال.

وبذلك يكون البنك التجاري الدولي أول بنك يطرح شهادات ادخار بعملات 3 دول خليجية بعائد مرتفع هي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.

وتعد شهادات الادخار بالعملات العربية منتجا جديدا في سوق الشهادات بالعملات الأجنبية، إذ توفر البنوك شهادات وحسابات ادخار بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني.

شهادات ادخار بنك CIB المحلية

قام بنك CIB مصر، برفع العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح العائد على شهادة بريميوم 18 بالمئة سنويًا و17 بالمئة شهريًا، بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

كما رفع البنك العائد على شهادة "بلس" الثلاثية إلى 17.5 بالمئة سنويًا و16.5 بالمئة شهريًا، بحيث يكون الحد الأدنى للشراء 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

يذكر أن صافى أرباح البنك التجاري الدولي- مصر CIB العام الماضي، قد ارتفع بنحو 22 بالمئة، إلى 16.17 مليار جنيه (حوالي 530 مليون دولار)، مقابل 13.26 مليار جنيه أرباحاً خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.