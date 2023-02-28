ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، عن بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن التنمية في البلاد لا تزال تواجه ضغوطا من انكماش الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات.

وصدر البيان في الجلسة الكاملة الثانية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من 26 إلى 28 فبراير.

وناقش أكثر من 200 عضو باللجنة المركزية مسودة إصلاحات للحزب ومنظمات الدولة والتي سيدرسها المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني.

وتنطلق فعاليات المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، وهو اجتماع سنوي للبرلمان تلتقي فيه آلاف الوفود من جميع أنحاء الصين في العاصمة بكين، يوم الأحد المقبل.

وكان الاقتصاد الصيني، نما العام الماضي، بنحو ثلاثة في المئة فقط في 2022، ما شكل أحد أضعف المستويات منذ ما يقرب من نصف قرن، إذ تأثر النشاط الاقتصادي بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد وتباطؤ في سوق العقارات.

وبعد حوالي ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة، أنهت بكين فجأة في ديسمبر سياسة صفر كوفيد التي أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أن عدم اليقين بشأن كوفيد-19 وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.