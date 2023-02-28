وأوضحت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني "في نهاية ديسمبر 2022، ارتفعت عائدات السياحة الدولية في فرنسا بمقدار 1.2 مليار يورو مقارنة بالعام 2019" الذي سبق تفشي كوفيد-19.

وأضافت "هذه النتيجة تفسَّر بعودة السياح الأوروبيين والأميركيين لكن أيضا بالتضخم الذي يزيد تلقائيا الإيرادات من حيث القيمة".

في المقابل، ما زال تدفق المسافرين "من آسيا، خصوصا من الصين واليابان، ضعيفا جدا".

وعلى صعيد عائدات السياحة الدولية، ما زالت فرنسا متخلّفة عن إسبانيا "التي استعادت الطليعة الأوروبية في العام 2022" مع تحقيق مدريد عائدات بلغت 64.8 مليار يورو نهاية نوفمبر.

ومن بين السياح الأجانب الأكثر إنفاقا في فرنسا عام 2022 مواطنون من ثلاث دول مجاورة هي بلجيكا (7.3 مليارات يورو) وألمانيا (6.5 مليارات) والمملكة المتحدة (6.2 مليارات)، فيما حلّت الولايات المتحدة خامسة (5.6 مليارات).