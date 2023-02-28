وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات رئيسية خلال اليومين المقبلين.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في فبراير.

وقال محللون في جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب".

وأبقى محللو النفط في جيه.بي مورغان على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل والمقرر أن تنتهي الثلاثاء 39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو 63 سنتا إلى 82.67 دولار للبرميل.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 76.29 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 بالمئة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8 بالمئة ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.