كيف يحدث ذلك؟ تقول الخبيرة النفسانية، ماري غريشام: "إننا نميل إلى التفكير مرتين قبل أن نقدم على صرف الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أو نحو ذلك، لأننا نعتبرها مالا من نوع خاص"، وفق ما نقلت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

ويقاوم الأشخاص صرف الأوراق النقدية من فئة كبيرة مقابل تلك المنتمية إلى فئات صغيرة، نظرا لوجود ما يعرف بـ"المحاسبة العقلية"، التي لها صلة بكيفية اتخاذ القرارات المالية اعتمادا على ارتباطاتنا بالمال.

وهذه الارتباطات ليس عقلانية دائما، ولذلك فإن القرارات لا تؤتي ثمارها دائما.

وقالت غريشام: "نحن نعامل المال بشكل مختلف بناءً على كيفية تصنيفنا له".

وأضافت: "نربط الفئات الصغيرة من النقود بمصروفات صغيرة ومتفرقة، أما الفئات النقدية الكبيرة فنربطها بالأموال الخاصة".

وعلى سبيل المثال، إذا حصلت على ورقة نقدية من فئة 100 دولار أو 5 أوراق أخرى من فئة 20 دولارا، فأنت ستنفق أوراق الـ20 دولارا على الأرجح بشكل أكبر، مقارنة مع حيازة ورقة واحدة من فئة الـ100 دولار، نظرا لأننا نميل إلى افتراض أن الأوراق النقدية الصغيرة مخصصة للمشتريات الصغيرة المتفرقة، وذلك بحسب دراسة نشرت في دورية "المستهلك" االأميركية.

إيجابيات وسلبيات حيازة مال بالمحفظة