وقالت الياه للاتصالات إنها حققت نمواً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الاثني عشر شهراً، حيث زادت بنسبة 6 بالمئة و7 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، لتحقق وتتجاوز أهداف النطاقات الإرشادية المالية.

كان الأداء الإيجابي للمجموعة مدعوماً بشكل أساسي بمجال الحلول المدارة الذي حقق نتائج استثنائية في كل ربع من العام وشهد زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 333 مليون درهم (حوالي 91 مليون دولار).

وواصل مجال البنية التحتية، أكبر مجال عمل للمجموعة، تحقيق عوائد مستقرة ومتوقعة، حيث حقق إيرادات قدرها 872 مليون درهم (238 مليون دولار) خلال الفترة، بزيادة قدرها 1 بالمئة عن العام 2021.

تشمل أبرز النتائج المالية للعام الكامل ما يلي: