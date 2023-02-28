أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية،، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الربع الرابع والعام 2022 بأكمله المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
وقالت الياه للاتصالات إنها حققت نمواً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الاثني عشر شهراً، حيث زادت بنسبة 6 بالمئة و7 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، لتحقق وتتجاوز أهداف النطاقات الإرشادية المالية.
كان الأداء الإيجابي للمجموعة مدعوماً بشكل أساسي بمجال الحلول المدارة الذي حقق نتائج استثنائية في كل ربع من العام وشهد زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 333 مليون درهم (حوالي 91 مليون دولار).
وواصل مجال البنية التحتية، أكبر مجال عمل للمجموعة، تحقيق عوائد مستقرة ومتوقعة، حيث حقق إيرادات قدرها 872 مليون درهم (238 مليون دولار) خلال الفترة، بزيادة قدرها 1 بالمئة عن العام 2021.
تشمل أبرز النتائج المالية للعام الكامل ما يلي:
- بلغت الإيرادات 1,6 مليار درهم (433 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بالنمو القوي بنسبة 41 بالمئة في مجال الحلول المدارة والأداء المستقر لمجال البنية التحتية و حلول الاتصالات المتنقلة.
- زيادة الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 946 مليون درهم (258 مليون دولار)، وتحقيق هامش ربح قوي بنسبة 60 بالمئة.
- نمو صافي الدخل المطبّع بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 390 مليون درهم (106 مليون دولار(، محققاً هامشاً قوياً بنسبة 25 بالمئة.
- بلغت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7,3 مليار درهم (2,0 مليار دولار)، بما يعادل 4,6 ضعف الإيرادات السنوية للعام 2022.
- تتمتع المجموعة بوضع مالي قوي مع مستوى سلبي لصافي الديون، وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في النمو والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح.
- توزيعات أرباح مقترحة للعام الكامل بقيمة 16,12 فلس إماراتي لكل سهم (4,39 سنت أمريكي) أو 393 مليون درهم (107 مليون دولار)، بزيادة قدرها 2 بالمئة عن العام 2021، وقد تم دفع 50 بالمئة من هذا المبلغ كتوزيعات أرباح مرحلية في أكتوبر 2022، ويتوقع دفع المبلغ المتبقي كتوزيعات أرباح نهائية في مايو 2023 رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.