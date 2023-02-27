وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.68 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش.

وأغلق خاما القياس على ارتفاع أكثر من 90 سنتا يوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصفاة بي.كيه.إن أورلين البولندية يوم السبت إن روسيا علقت صادراتها من النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا، وذلك غداة تسليم بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وأعلنت روسيا في وقت سابق من الشهر خطة لخفض صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير، وهو ما يتجاوز خفضها السابق للإنتاج الذي بلغ خمسة بالمئة.

وفي غضون ذلك ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الاثنين بعدما عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التوقعات بأن يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى.