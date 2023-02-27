وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إن الربح التشغيلي بلغ 10.33 مليار ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 5.75 مليار ريال في 2021 بنمو 80 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم في السنة الماضية 21.08 ريال مقابل 10.98 ريال في العام الذي قبله.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أنها سجلت إيرادات بنحو 19 مليار ريال (5.06 مليار دولار) في 2022، بنسبة نمو 98 بالمئة على أساس سنوي.

وعزت سابك للمغذيات الزراعية أسباب ارتفاع صافي الربح خلال العام الماضي إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، بالإضافة لارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.

يذكر أن من بداية يناير 2022، أصبحت شركة سابك للمغذيات الزراعية هي المسوق لمنتجات المغذيات الزراعية التي تعود إليها والشركات التابعة لها والتي أثرت على أداء الشركة المالي بارتفاع الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع حيث كانت شركة سابك هي المسوق لمنتجات الشركة سابقا.