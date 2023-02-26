تحركات الأسهم

تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة واحد بالمئة، ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي.

وخسر سهم شركة رتال للتطوير العمراني ثلاثة بالمئة بينما تراجع سهم مصرف الراجحي 1.8 بالمئة.

وهبط سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 4.7 بالمئة بعد أن انخفضت أرباحها السنوية أكثر من 27 بالمئة إلى 424.6 مليون ريال.

وقفز سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عشرة بالمئة بعد أن ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 300 بالمئة عن العام السابق.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر "إي جي إكس 30" بنسبة 1.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.3 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات بنسبة 4.2 بالمئة.

وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4659 نقطة، فيما انخفض المؤشر في البحرين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1937 نقطة.