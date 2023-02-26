وأضاف الجانبان أن المنطقة الجديدة ستقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكر البيان أن المنطقة ستوفر عددا من الخدمات اللوجستية بما في ذلك المستودعات وساحات التخزين المتخصصة لتلبية احتياجات المستوردين والمُصدرين، بجانب مناطق إدارية وسكينة، ومستودعات نموذجية.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الموانئ السعودية على موقع التواصل "تويتر"، فإن المنطقة اللوجستية الجديدة ستقوم بتوفيق نحو 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

كما تستهدف المنطقة زيادة عمليات إعادة التصدير وزيادة أحجام المناولة في ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والمناطق المساندة للميناء.

ويعمل الاتفاق على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة وتعزيز إيراداتها.