وقال على تويتر: "نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتي سوى عشرة بالمئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى".

وقالت "بي.كيه.إن أورلين" إنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر وإن وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء.

وتم استثناء دروجبا من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

واستُبعد خط الأنابيب الذي يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.

وتشمل محفظة التوريد بالشركة حاليا نفطا من غرب إفريقيا والبحر المتوسط والخليج وخليج المكسيك.

وأبرمت أورلين أيضا عقد توريد مع أرامكو السعودية اعتبارا من 2022.

وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي أن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" قد توقفت، مما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض آنذاك.

وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.