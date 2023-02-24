فبمجرد فتح باب الاكتتاب، اقتنص المستثمرون جميع الأسهم المعروضة في وحدة الغاز الطبيعي التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي تسعى إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من طرح 4 بالمئة من أسهم "أدنوك للغاز"، والذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

الطرح الأحدث في الإمارات، والذي يعتبر الأكبر في منطقة الخليج منذ طرح أرامكو السعودية في 2019 بقيمة 1.7 تريليون دولار، قد يحمل المزيد من فرص النمو لشركة الغاز التي تسيطر على 95 بالمئة من احتياطيات الغاز في دولة الإمارات، والتي تعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم.

كما أن أدنوك للغاز هي المسؤولة عن تزويد العملاء المحليين في الإمارات بالغاز الطبيعي، حيث تتولى توفير حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، إلى جانب عملها المتنامي في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وفي حين أن تقييم "أدنوك للغاز" الذي قد يصل إلى نحو 51 مليار دولار يضعها على قدم المساواة تقريبا مع عدد من الشركات العالمية الكبرى مثل "إيني" الإيطالية و"أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية إلا أن هذا الرقم قد يكون مجرد بداية لتقييم أعلى بكثير من ذلك.

ووفق تحليل أجرته وكالة رويترز فإن قيمة شركة "أدنوك للغاز" قد تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار في حال النظر إلى عامل الأرباح التي تعتزم الشركة توزيعها عن عام 2023، بقيمة 3.25 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع متوسط عائد التوزيعات البالغ 5.3 بالمئة الذي تقدمه الشركات الخليجية المناظرة لها بما في ذلك "أدنوك للحفر"، و"بروج"، و"أدنوك للتوزيع"، و"ديوا"، و"سابك".

وفي حال المقارنة مع شركة أرامكو التي توفر عائد توزيعات متوقع يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري فقد تصل القيمة السوقية لشركة "أدنوك للغاز" إلى 81 مليار دولار.

أما إذا تم تقييم الشركة بناء على الأرباح. فالشركات المناظرة لأدنوك للغاز تصل قيمتها حاليا إلى نحو 10 أضعاف أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في المتوسط، وفي حالة "أدنوك للغاز" فإنه من المتوقع أن تصل هذه الأرباح إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي مما يعني أن قيمة الشركة قد تصل إلى 90 مليار دولار.

وأشار تقرير وكالة رويترز إلى أن مكانة الإمارات كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية يمثل ميزة إضافية تدعم السيولة على أسهم شركة أدنوك للغاز وتعزيز قيمتها السوقية.

ومن المقرر الإعلان عن السعر النهائي لطرح شركة أدنوك للغاز من خلال عملية البناء السعري، يوم الجمعة 3 مارس المقبل، على أن يبدأ تداول الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الإثنين 13 مارس.

وقال كبير الباحثين في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، كريستوف روهل، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن طرح شركة أدنوك للغاز، خطوة جيدة، وتأتي في إطار الاستراتيجية التي اتبعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال السنوات الأخيرة، بفتح قطاعات مختلفة في الشركة أمام دخول مستثمرين جدد بحصص أقلية.

وأضاف أن هذا الاتجاه يسمح بزيادة رأس مال الشركة المطروحة أمام المستثمرين، ويسهل عملية نقل التكنولوجيا، ويحسن تنافسية الشركة بشكل عام.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسواق الغاز على مستوى العالم، فإن تأثير طرح "أدنوك للغاز" الفوري قد يكون طفيفا، إلا أنه سيكون إيجابيا، حيث أن وجود شركات قوية مثل "أدنوك للغاز" يعني قدرة أكبر على توفير الإمدادات، وهو ما يجعل من الشركة نموذج أعمال يستحق أن ينتشر على نطاق أوسع.