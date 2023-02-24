صعد مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الجمعة، فيما يستعد المستثمرون لبقاء أطول أمدا لأسعار الفائدة الأميركية المرتفعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

وأدت بيانات الوظائف الأميركية القوية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر بشأن انفتاحهم على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم إلى محو الخسائر التي تكبدها الدولار منذ بداية العام.

تحركات الأسعار

زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير.

ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، بعد أن ارتفع 2.5 بالمئة هذا الشهر.

وقال سايمون هارفي، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في مونيكس أن الأسواق ستنتظر على الأرجح مزيدا من تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي وبيانات فبراير شباط لإعادة تقييم رفع الفائدة.

ويتوقع المستثمرون وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها في يوليو عند 5.35 بالمئة وأن تظل أعلى من خمسة بالمئة حتى نهاية العام.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0583 دولار.

وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1985 دولار.

وشهد الين تقلبا، إذ تراجع 0.45 بالمئة إلى 135.29 مقابل الدولار، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين في ساعات التداول الآسيوية.

وحذر رئيس بنك اليابان المقبل أويدا، الذي تم ترشيحه في وقت سابق من الشهر في خطوة مفاجئة، من ضبابية كثيفة لا تزال تحيط بالتعافي الاقتصادي الياباني، مما يؤكد إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية المتساهلة.