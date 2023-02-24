ولم تنفذ الدول الغنية بعد، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري، تعهدا يعود إلى عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات تزايد درجات الحرارة العالمية.

وقال شتاينر لرويترز: "مهزلة. أقول هذا بكل صدق"، وذلك خلال مقابلة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في منتجع بضواحي بنغالورو في الهند.

وأضاف: "أعتقد أن كثيرا من الدول ينبغي أن تسأل نفسها إذا ما كان هذا أحد أكثر الأخطاء مأساوية في التاريخ، أنه بعد عشرة أعوام من هذا الالتزام، لم يتم الوفاء بتعهد دفع 100 مليار دولار بعد".

وما تزال سريلانكا وبنجلادش وباكستان، دول جنوب آسيا المجاورة للهند، تسعى إلى الحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ في الاقتصاد تسببت فيه جائحة كوفيد-19 والصراع الأوكراني.

وقال شتاينر إن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن إعادة هيكلة الديون إذ إن 52 دولة في العالم النامي على وشك التعثر عن سداد الديون أو مواجهة أزمات كبيرة.