تحركات الأسعار

بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.94 بالمئة إلى 82.93 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.90 بالمئة إلى 75.98 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال يب جون رونج محلل السوق في "آي.جي" إن مخزونات النفط الخام الأميركية التي تجاوزت التوقعات تستمر في تحدي توقعات الطلب على النفط، لكن احتمال انخفاض الإنتاج الروسي له تأثير معادل.

وبلغت المخزونات الأميركية أعلى مستوى لها منذ مايو 2021.

وخلال الأسبوع، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، بعد تراجع بأربعة بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار ويحد من الطلب على الوقود.

وتعتزم روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية، وفق ما ذكرته مصادر لرويترز، الخميس، بما يصل إلى 25 بالمئة خلال شهر مارس المقبل، لتتجاوز مستويات تخفيض الإنتاج المعلنة سابقًا، في محاولة من موسكو لزيادة أسعار منتجاتها من النفط ومشتقاته.

وقال مسؤولون روس إن التخفيضات التي تم الإعلان عنها ستستمر لمدة شهر واحد بدءا من مارس، وذلك في رد من روسيا على الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي ومنتجاته، والذي فرضته الدول الغربية.