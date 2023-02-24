وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المعدل زاد بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق.

وذلك جاء بالتزامن مع انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

تحركات الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1821.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1831.00 دولار.

ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي وقد هبط بنحو واحد بالمئة في هذه الفترة.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بنسبة 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة.

وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.19 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1438.19 دولار للأونصة.