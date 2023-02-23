وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 7.6 مليون برميل إلى 479 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة 2.1 مليون برميل.

ووفقا للإدارة، ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة إلى 40.4 مليون، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

وأظهرت البيانات أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 17 ألف برميل يوميا في الأسبوع نفسه، كما انخفض معدل تشغيل المصافي بنسبة 0.6 بالمئة.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 110 آلاف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.7 مليون برميل في الأسبوع نفسه، مقابل توقعات بارتفاعها 1.1 مليون برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.