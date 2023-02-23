وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 192 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 200 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وبشكل منفصل، أكد تقرير من وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن أقوى اقتصاد في العالم قد نما بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الرابع من 2022، على الرغم من أن جزءا كبيرا من زيادة الإنتاج جاء من سلع غير مباعة لدى الشركات.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إن الناتج المحلي زاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 بالمئة في الربع الماضي.

وقد تم تعديل ذلك بالخفض من 2.9 بالمئة التي تم إعلانها الشهر الماضي.

كان اقتصاديون قد توقعوا عدم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي.