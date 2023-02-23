وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند: "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على رالتضخم بريطانياوسيا حتى الآن، روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة".

وتابعت يلين أمام الصحافيين في بنغالور أن موسكو "تواجه صعوبة كبيرة بسبب عقوباتنا ومراقبتنا للصادرات"، وأشارت إلى أن روسيا تواجه صعوبات تتمثل في الحصول على المواد اللازمة لإعادة تخزين الذخيرة وإصلاح تسعة آلاف دبابة دمرت بسبب الحرب.

وأكدت أن "تحديد سقف الأسعار للنفط الروسي يقلل بشكل واضح وكبير من دخل روسيا".

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان يتوقع تحقيق نصر بأقل كلفة، وبعد عام، فإن حرب بوتين هي فشل استراتيجي للكرملين".

ويعقد وزراء المال ومحاظفو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعهم الجمعة والسبت في مدينة بنغالور الهندية، لمناقشة تدابير لمعالجة الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وإمكانية تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة الأكثر ضعفا.

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أن الاقتصاد العالمي "في وضع أفضل" مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر مع التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت إن "الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر".

وأضافت أن "التحديات التي نواجهها حقيقية والمستقبل لا يزال غير مؤكد لكن الآفاق تحسنت".

وتبدو أي مناقشة حول أوكرانيا حساسة بالنسبة للهند الدولة المنظمة لمجموعة العشرين التي لم تعبر عن إدانتها للحرب.

ولم تؤكد روسيا ما إذا كانت سترسل ممثلًا إلى اجتماع مجموعة العشرين.

وقبل اجتماع مجموعة العشرين، ينوي وزراء المال في مجموعة السبع الاتفاق الخميس في الهند على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين: "بصفتنا جزءا من مجموعة السبع سندعو إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

وأضاف أن "هذه العقوبات الاقتصادية فعالة وأدت عمليا إلى انخفاض عائدات النفط الروسية إلى النصف"، معتبرا أن "العقوبات سلاح طويل الأمد لذا يجب المحافظة عليه وتعزيزه".

من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة و"شركاءها في مجموعة السبع" يخططون لـ"حزمة جديدة كبيرة" من العقوبات ضد روسيا قرابة 24 فبراير الذكرى السنوية للحرب في أوكرانيا.

لكن مصدرا في وزارة المال الألمانية قلل من أهمية اتخاذ أي قرار في الاجتماع.

ويحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل سيشارك نظيره الأميركي أنتوني بلينكين.