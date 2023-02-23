وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد في بيان لبورصة الكويت إن البنك المركزي وافق له أيضا على طرح الإصدار الأول من هذا البرنامج بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

تعتبر مجموعة "بيتك" أيضا من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهي تعمل في 12 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 680 فرعا مصرفيا وأكثر من 18 ألف موظف، بحسب موقعها الإلكتروني.

واستحوذ بيت التمويل الكويتي العام الماضي، على بنك الأهلي المتحد البحريني. وهو مدرج في بورصتي الكويت والبحرين.

وخلال العام الماضي ارتفعت أرباح البنك الصافية بنسبة 47 بالمئة لتبلغ حوالي 358 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة مع 243.4 مليون دينار (نحو 737.5 مليون دولار) في عام 2021.