وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا.

وأظهر أمس الأربعاء محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة.

من جانبه، يرى بريان لان العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة "أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يزال يتطلع إلى مكافحة التضخم ورفع أسعار الفائدة، لكن ليس بنفس القوة السابقة... ولهذا السبب تراجعت أسعار الذهب قليلا".

علاوة على ذلك، أظهرت مجموعة كبيرة من البيانات الصادرة في الأسابيع القليلة الماضية قوة الاقتصاد الأميركي، مما زاد من مخاوف بقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد سياسته النقدية.

وأكد جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أمس الأربعاء أن سياسة البنك لرفع سعر الفائدة في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة ستكون كافية لكبح التضخم. ويتوقع متعاملون في الأوراق المالية الآجلة للاتحادي أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.362 بالمئة في يوليو وأن تظل أعلى من خمسة بالمئة خلال العام.

وينصب اهتمام المستثمرين حاليا على بيانات الإنفاق الشخصي للمستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الجمعة.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1830.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1839.60 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى بلغته أمس الأربعاء في ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.61 دولار للأونصة. وقفز البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.13 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1472.72 دولار.