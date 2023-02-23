وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، إن المستوى القياسي المرتفع للتجارة بين البلدين في عام 2022 يجلب الإمارات إلى القادة بين الدول العربية من حيث هذا المؤشر ويسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة "بدخول أفضل 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا لأول مرة".

وأضاف: "تعتبر الشركات الروسية الإمارات العربية المتحدة مركزا مناسبا للإنتاج والخدمات اللوجستية لتنظيم إمدادات التصدير واستيراد المكونات والمعدات والمواد المطلوبة إلى روسيا".

وتابع إنه "على وجه الخصوص، ينظر إلى إنشاء مجموعة صناعية روسية في منطقة كيزاد الاقتصادية الحرة بالقرب من أبوظبي على أنه واعد".

وقبل يومين، شدد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات على أهمية تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الإماراتية الروسية المشتركة في شتى المجالات، مشيداً بالعلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع بين دولة الامارات وجمهورية روسيا الاتحادية وتأثيرها الإيجابي على تعزيز التجارة والاستثمارات والشراكات.

وأوضح الأمين العام خلال استقباله أديل غانتسوف نائب وزير الاستثمارات والصناعة والعلوم بمحافظة موسكو، على أهمية استثمار وتطور العلاقات بين البلدين الصديقين للنهوض بالعلاقات التجارية والارتقاء بها للمستويات التي يتطلع إليها أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، مؤكداً أن غرف الامارات لن تدخر جهدا في تعزيز علاقاته مع القطاع الخاص الروسي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، دعا بن سالم خلال اللقاء، إلى أن تكون دولة الامارات مركزا لإعادة توزيع المنتجات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لما تتمتع به الامارات من موقع جغرافي مهم كنقطة التقاء تجارية دولية، وخبرات مدربة في جميع مجالات العمل التجاري، وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.

قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68 بالمئة، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.

وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71 بالمئة، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 500 مليون دولار.