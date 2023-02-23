وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه.

وكان مورغان ستانلي قد رفع تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36 بالمئة، استنادا إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ، الثلاثاء، إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع حوالي 1.9 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يوميا.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.93 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 74.28 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز.

وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي الأربعاء أن مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.