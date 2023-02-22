وخسر المؤشر نيكي 1.34 بالمئة ليغلق عند 27104.32 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير ومسجلا أكبر تراجع يومي له منذ 19 يناير.

ولم يرتفع سوى 15 سهما فقط من بين الأسهم المدرجة على المؤشر في مقابل هبوط 209 أسهم بينما استقر سهم واحد بلا تغير.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 بالمئة مسجلا 1975.25 نقطة.

وقال تشارو تشانانا محلل الاستراتيجيات لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة "يبدو (الهبوط) مدفوعا بتراجع وول ستريت بفعل رفع الفائدة وكذلك المخاوف الجيوسياسية".