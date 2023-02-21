وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" إلى 12.64 مليار درهم بواقع 23 صفقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري وزايد سعيد المريخي، المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن (الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة)، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" بلغت 8 صفقات بقيمة 7.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "هالكون" التابعة لمجموعة شركات "إيدج" لشراء نظام ديزرت ستينغ P5 بقيمة 4.7 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "أداسي" التابعة لمجموعة شركات "إيدج" لشراء نظام "شادو" بقيمة1.33 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "هالكون" التابعة لمجموعة شركات "إيدج" لشراء نظام "هانتر" بقيمة 1.1 مليار درهم، و التعاقد مع شركة "ترست أنترناشيونال غروب" لشراء الرشاش من نوع Minimi بقيمة 179 مليون درهم، و التعاقد مع شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لمجموعة شركات "إيدج" لشراء زوارق البحث والإنقاذ بقيمة 175 مليون درهم، و التعاقد مع شركة "إنترناشونال جولدن غروب" لشراء أنظمة اتصال بقيمة 40 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "ترست أنترناشيونال غروب" لشراء الرشاش من عيار 7.62 بقيمة 20 مليون درهم، والتعاقد مع شركة المراكب لصناعة القوارب لتطوير العينة الذهبية للزورق المسير متعدد المهام بقيمة 20 مليون درهم.

من جانبه، قال ماجد الجابري، يأتي الإعلان عن صفقات معرضي "آيدكس ونافدكس" انطلاقاً من دور مجلس التوازن في أعقاب تكليفه، باعتباره جهة حكومية تختص بإدارة مشتريات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ وذلك ضمن تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومواصلة نجاحات وزارة الدفاع في هذا الدور.

وأشار الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2023" بلغت 4 صفقات بقيمة 543 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة THALES SIX الفرنسية لشراء نظام إدارة نيران المدفعية بقيمة 159 مليون درهم، والتعاقد مع شركة RHEINMETALL الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني لمشبهات الاشتباك بقيمة 57 مليون درهم، والتعاقد مع شركة HARRIS INTERNATONAL الأميركية لشراء أنظمة الاتصال ووحدات الانتركوم بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع شركة THALES SIX لتطوير ودعم نظام الاتصال الآمن بقيمة 316 مليون درهم.