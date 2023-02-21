وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي إيرادات النفط ارتفع 58 بالمئة مقارنة مع تقديرات الموازنة.

وقالت إن إجمالي الإيرادات العامة زاد 42 بالمئة إلى 3.940 مليار دينار مقارنة مع تقديرات الموازنة.

وجاء في البيان "العجز المالي الكلي قد انخفض بنسبة 85 بالمئة، حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية (بنحو) 1185 مليون دينار بحريني".

واستفادت موازنات دول الخليج خلال العام الماضي من ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي ساهم في زيادة الإيرادات النفطية وتحسين نسب العجز المالي.