وقال بايدن إنه سيعلن عن تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة غدا الثلاثاء، مضيفا أنها ستشمل مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة التنقل.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكن لم ترد تقارير عن شن روسيا ضربات صاروخية أو جوية، بحسب وكالة رويترز.

وقال بايدن إن واشنطن ستقف مع كييف "مهما طال الأمر". والولايات المتحدة هي أكثر دولة قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بفارق كبير عن أي دولة أخرى لدعم قدرتها على صد القوات الروسية ذات العتاد الأفضل.

وقال زيلينسكي لبايدن: "زيارتك تعطي إشارة مهمة للغاية على الدعم لجميع الأوكرانيين".

وألقى بايدن خطابا خلال الزيارة أشاد فيه بشجاعة أوكرانيا خلال الحرب، مشيرا إلى أنه زار كييف ست مرات عندما كان يشغل في وقت سابق منصب نائب الرئيس. وقال "كنت أعلم أنني سأعود".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

وأضاف أن بلاده ستعلن أيضا هذا الأسبوع عن عقوبات على شركات روسية وسنقدم مليارات للحكومة الأوكرانية لدعم أوضاع مواطنيها.

ومن جانبها تعهدت اليابان بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار.