وارتفع خام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى نحو 83.64 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5 بالمئة إلى حوالي 77 دولارا للبرميل.

وكان خامي برنت وغرب تكساس تراجعا بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 4 بالمئة وسط مخاوف من جانب المتعاملين من أن يتأثر الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما أصابهم التوتر بسبب بوادر متزايدة على وجود إمدادات وفيرة من الخام والوقود، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.

وحذر مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، من ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح جماح التضخم.

وأظهرت أحدث البيانات بشأن الإمدادات الأميركية الأربعاء أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير قد ارتفعت بواقع 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.

وأعلنت واشنطن أيضا خططا لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مما قد يؤدي إلى زيادة المخزونات في كوشينج بولاية أوكلاهوما وهي نقطة تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط حتى مايو وذلك حسبما قال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة.