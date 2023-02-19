وذكر اتحاد الصين لصناعة النفط والكيماويات أن صناعة البتروكيماويات سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة 16.56 تريليون يوان (2.41 تريليون دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 14.4 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجع إجمالي أرباحها بنسبة 2.8 بالمئة، ليصل إلى 1.13 تريليون يوان (164.5 مليار دولار).

وصعد حجم الواردات والصادرات للمنتجات البيتروكيمائية في 2022 بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.05 تريليون دولار.

وبلغ حجم إنتاج النفط الخام بالصين 205 ملايين طن في عام 2022، بزيادة 2.9 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً العام الرابع على التوالي من النمو، فيما بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 217.79 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 في المئة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، قال تشين جانغ رئيس شركة "يونيبك" الصينية لتجارة النفط إن الشركة سجلت مبيعات بقيمة 1.76 تريليون يوان (256 مليار دولار) في 2022، وذلك في إفصاح نادر عن إيرادات الشركة المملوكة للدولة.

وتعد "يونيبك" مملوكة بالكامل لشركة "سينوبك" الصينية العملاقة لتكرير النفط، وقد أصبحت واحدة من أبرز الشركات الناشطة في مجال تجارة الطاقة حول العالم.

وتعمل الشركة على تعزيز تجارتها في الغاز الطبيعي المسال، وتعاقدت مؤخرا على كميات ضخمة للتوريد طويل الأجل من قطر والولايات المتحدة وعمان، وكلها من أبرز الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.