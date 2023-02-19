وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه في شهر ديسمبر الماضي وحده، انخفض حجم شحنات الهواتف المحمولة في البلاد بنسبة 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 27.86 مليون، حسبما ذكرت الأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ حجم شحنات الهواتف المحمولة لتقنية الجيل الخامس 214 مليونا في العام الماضي، وهو ما يمثل 78.8 بالمئة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد.

وفي العام الماضي، تم إصدار 351 طرازا جديدا من الهواتف الذكية في البلاد، بانخفاض 13.1 بالمئة على أساس سنوي.

واستمرت العلامات التجارية المحلية في الاستحواذ على حصة الأسد من سوق الهواتف المحمولة الصينية في عام 2022، حيث بلغ حجم شحناتها 229 مليونا، أي ما يعادل 84.2 بالمئة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين.

وبحسب ما ذكرته شركة "آي.دي.سي" لأبحاث السوق، نهاية يناير الماضي، فقد تراجعت مبيعات الصين من الهواتف الذكية بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي في عام 2022، ليسجل هذا القطاع أكبر انخفاض في عقد في ظل توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق

وبلغ إجمالي عدد الأجهزة التي تم شحنها 286 مليونا، انخفاضا من 329 مليونا العام السابق.

ووفقا لتقرير للشركة فإن هذا يعني أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون.