وستستثمر شركة "أولا" 76.14 مليار روبية (920 مليون دولار) من خلال شركتيها "أولا إلكتريك تكنولوجيز" و"أولا سيل تكنولوجيز"، بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند.

وتجاوزت أرقام الإنتاج التراكمية للشركة مئة ألف سيارة في نوفمبر، وتعتزم الشركة إنتاج 140 ألف سيارة سنويا وتوظيف 3111 عاملا في "تاميل نادو" من خلال الاستثمار الجديد. وتصنع "أولا" بالفعل الدراجات البخارية الكهربائية في الولاية.

وقالت "أولا" في سبتمبر إنها تسعى للتوسع في أميركا اللاتينية ودول رابطة جنوب شرق آسيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد دخول نيبال في بادئ الأمر.

وتتطلع تاميل نادو، التي تمثل ما يقرب من ثلث صادرات البلاد من السيارات، إلى زيادة تصنيع السيارات الكهربائية وألغت ضريبة الطرق ورسوم التسجيل ورسوم التصاريح للسيارات الكهربائية، وفقا لسياسة تم الكشف عنها هذا الأسبوع.