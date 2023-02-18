وقال فيليب ستريبل، كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى "بلو لاين فيوتشرز" في ولاية شيكاغو الأميركية، إن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي المركزي الأميركي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع معدلات الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.

تحركات الأسعار

سجلت أسعار الذهب تراجعًا أسبوعيا بنسبة 1.24 بالمئة، وذلك على الرغم من ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.33 بالمئة في تداولات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 1842.36 دولارا للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر.

وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليجعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وكذلك ارتفعت عائدات السندات.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ومن جهة أخرى، سجلت الفضة تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.24 بالمئة لتصل إلى 21.73 دولار للأونصة.