وفي الوقت نفسه، يشعر المستثمرون بالقلق من أن يدفع التضخم وقوة أكبر اقتصاد بالعالم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ مزيد من إجراءات رفع الفائدة.

وحذر مسؤولان في الفيدرالي الأميركي، الخميس، من ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح جماح التضخم.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي تراجعًا بنسبة 0.13 بالمئة، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.28 بالمئة.

وعلى عكس الاتجاه، أنهى مؤشر "ناسداك" الأسبوع الماضي باللون الأخضر، ليرتفع بنسبة 0.59 بالمئة.

وفي آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا بواقع 10.99 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة، ليصل إلى 4079.42 نقطة.

كما ونزل المؤشر ناسداك المجمع 68.56 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 11786.34 نقطة، بينما صعد المؤشر "داو جونز" بواقع 129.84 نقطة أو بنسبة 0.39 بالمئة إلى 33826.69 نقطة.