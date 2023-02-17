وارتفعت الإيرادات من 600 مليون دينار (191 مليون دولار) في 2021 إلى 1.262 مليار دينار (403 ملايين دولار).

وتسعى الخطوط التونسية التي تعاني صعوبات مالية إلى تطبيق برنامج إصلاح جديد يهدف إلى إنعاش الناقلة الوطنية وبدأت شراء طائرات جديدة بهدف تجديد أسطولها.

ويعاني الاقتصاد التونسي من تحديات كبيرة على خليفة التوترات السياسية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في رفع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الماضي إلى 2.4 بالمئة مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.