وقالت الشركة الصينية إنها ستعمل على خفض الإنفاق وإدخال تعديلات على قوة العمل.

وذكرت الشركة، وهي أكبر مُصنع في العالم لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، الجمعة، أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من أكتوبر وحتى ديسمبر بلغ 15.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 24 بالمئة مقارنة بذات الربع من العام السابق.

وجاءت تلك النتائج أقل من تقدير وضعته رفينيتيف، استنادا لآراء سبعة محللين، بلغ 16.39 مليار دولار.

ومنح تفشي كوفيد-19 في 2020 مبيعات الإلكترونيات من لينوفو والشركات المماثلة حول العالم دفعة ضخمة، بسبب لجوء الكثيرين للعمل عن بعد وتحديث أجهزتهم.

ولكن الطلب بدأ في التراجع، وبدأت إيرادات "لينوفو" في الانكماش في الربع بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

ولم يفصح مسؤولون في الشركة صراحة عن وجود خطة لتسريح موظفين في إطار سعيهم لخفض النفقات التشغيلية.

وأعلنت شركتان منافستان هما "ديل" و"إتش.بي"، في وقت سابق، عن عمليات تسريح لبعض الموظفين.

وانخفض سهم شركة "لينوفو" في تداولات الجمعة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.14 بالمئة.