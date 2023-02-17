وتهدف الاستراتيجية التي يجري تنفيذها عبر "مجموعة سافي للألعاب" التابعة للصندوق السيادي السعودي إلى جعل السعودية "المركز العالمي المقصود من أجل قطاع الألعاب والألعاب الإلكترونية بحلول 2030".

وكشف الصندوق السيادي أمس الخميس أنه استثمر حوالي 265 مليون دولار في شركة "في إس بي أو" الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك عن طريق مجموعة "سافي"، التي تأسست عام في بداية العام الماضي 2022.

الصفقة التي تعد أكبر استثمار مباشر بقطاع الألعاب الإلكترونية، وفق تقدير الشركة الصينية، ستجعل "سافي" أكبر مستثمر فيها.

وأظهر إفصاح الجمعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في عملاقة الألعاب اليابانية "نينتندو" من 7.08 بالمئة إلى 8.26 بالمئة، في ثاني إفصاح عن زيادة الحصة هذا الأسبوع بعد إفصاح سابق يوم الأربعاء.

ووسعت السعودية استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي.