وكان مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قدر ارتفع في يناير بأعلى من التوقعات بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن تبلغ نسبة النمو 5.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بنسبة 0.7، مقابل توقعات عند 0.4 بالمئة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 223.47 نقطة بما يعادل 0.65 بالمئة إلى 33904.58 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 26.07 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة، ليصل إلى 4122.22 نقطة، ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 86.53 نقطة أو بنسبة 0.72 بالمئة إلى 114983.39 نقطة.

ومن جهة أخرى، لامست بتكوين أعلى مستوى لها في ستة أشهر، الخميس، إذ صعدت بالتماشي مع الأسهم وغيرها من الأصول الأكثر مخاطرة نسبيا وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة مع زيادة ثقتهم في التوقعات الاقتصادية.

ووصلت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 24895 دولارا اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022، وذلك بعد أن قفزت بنسبة 9.5 بالمئة أمس الأربعاء.