وسجلت البنوك الكويتية نسب نمو في أرباحها بين 15 و47 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بـ2021، فيما استحوذ بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي على نحو 76.03 بالمئة من إجمالي أرباح المصارف في 2022.

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك وعودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر.

ودعم تراجع مخصصات البنوك في العام 2022 نمو أرباح الشركات، فقد تراجع إجمالي مخصصات البنوك بنحو 50 بالمئة، أي قرابة 302 مليون دينار ( ما يعادل 987 مليون دولار)، وذلك من 605 مليون دينار في 2021 إلى نحو 303 مليون دينار في 2022، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 13.8 بالمئة تقريباً.

واستحوذت البنوك التقليدية على 57.5 بالمئة من أرباح القطاع، فيما البنوك الإسلامية على 42.5 بالمئة منها.

فيما تصدر بنك الكويت الوطني أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 509.3 ملايين دينار خلال عام 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 40.5 بالمئة مقارنة بـ 362.24 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021.

تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 357.71 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 47 بالمئة مقارنة بـ 243.41 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021.

وحل ثالثا بنك الخليج بقيمة 61.80 مليون دينار وبنسبة نمو 46.8 بالمئة، وحل رابعا بنك بوبيان بـ 57.78 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 19 بالمئة، وخامسا جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت بـ 52.13 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15 بالمئة.

وجاء في المرتبة السادسة البنك الأهلي المتحد بقيمة أرباح بلغت 36.407 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية 16.6 بالمئة، بينما حل في المرتبة السابعة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت 32.29 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 18.7 بالمئة، بينما جاء بنك وربة في الترتيب الثامن بأرباح بلغت 19.28 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 20.8 بالمئة.

وتلاه في المرتبة التاسعة بنك الكويت الدولي KIB بقيمة أرباح بلغت 13.59 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 24.8 بالمئة مقارنة بـ 10.89 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2022.

توزيعات أرباح قوية

أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح عن عام 2022، فقد بلغ إجمالي التوزيعات النقدية واسهم المنحة للبنوك الإسلامية والتقليدية عن العام الماضي نحو 833.85 مليون دينار ( قرابة 2.7 مليار دولار) مقسمة إلى 587.35 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين و246.49 مليون دينار أسهم منحة.

ويأتي البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث التوزيعات النقدية وأسهم المنحة على المساهمين بمقدار 302.09 مليون دينار مقسمة إلى 264.33 مليون دينار توزيعات نقدية و37.76 مليون دينار أسهم منحة، تلاه بيت التمويل الكويتي بمقدار 334.12 ملايين دينار مقسمة إلى 199.90 مليون دينار توزيعات نقدية و134.22 مليون دينار كأسهم منحة.

وحل ثالثا بنك الخليج بقيمة توزيعات بلغت 48 مليون دينار مقسمة الى 32 مليون دينار توزيعات نقدية و16 مليون دينار كأسهم منحة تلاه رابعا بنك بوبيان بقيمة 44.86 مليون دينار، وجاء خامسا بنك برقان بقيمة 42.70 مليون دينار، وجاء سادسا البنك الأهلي بقيمة 23.09 مليون دينار، وفي الترتيب السابع جاء بنك أهلي المتحد بقيمة توزيعات بلغت 18.01 مليون دينار وجميعها توزيعات نقدية، فيما حل ثامنا بنك وربة بقيمة توزيعات بلغت 12 مليون دينار. وجاء في المرتبة التاسعة بنك KIB بتوزيعات بلغت قيمتها 8.95 ملايين دينار.

وخلال عام 2022، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية بنسبة 14.4 بالمئة لتصل إلى 3.10 مليارات دينار مقارنة بـ 2.71 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2021. وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيردات التشغيلية لعام 2021 بقيمة 1.07 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 1 مليار دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 232.05 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 201.36 مليون دينار، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 181.05 مليون دينار.

ومع نهاية العام 2022، ووصل إجمالي أصول البنوك الكويتية إلى 114.12 مليار دينار ( ما يعادل 372.6 مليار دولار)، بنسبة نمو 22.78 بالمئة على أساس سنوي. وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 36.96 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 69.7 بالمئة مقارنة بـ 21.78 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.33 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.3 بالمئة مقارنة بـ 33.25 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.88 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7 بالمئة.