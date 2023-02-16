وبحسب الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 زادت بنسبة 60 بالمئة أو ما يعادل 72 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 119 مليار درهم خلال العام 2021.

واستحوذت 77 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 137.4 مليار درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 71 بالمئة مقابل 80.3 مليار درهم في العام 2021، ما يعني زيادة تعادل أكثر من 57 مليار درهم.

ووصلت أرباح 46 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 53.5 مليار درهم في العام الماضي 2022، بنمو قدره 38 بالمئة مقابل نحو 39 مليار درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 14.85 مليار درهم.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية مع تحقيق 18 بنكاً أرباحاً صافية بنحو 50.3 مليار درهم في العام الماضي، بنمو بنسبة 32 بالمئة، مقارنة بنحو 38.1 مليار درهم في العام 2021.

وتصدرت شركة "العالمية القابضة" قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 175 بالمئة لتصل إلى 31.86 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021، بينما نمت الإيرادات 76 بالمئة إلى 50.4 مليار درهم، وذلك نتيجة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحسين الأداء المالي للأعمال القائمة.

وحققت مجموعة "ملتيبلاي" صافي أرباح بقيمة 18.56 مليار درهم في عام 2022 مدفوعاً بالأداء القوي لاستثمارات المجموعة ونمو المحفظة التشغيلية، بعد أن أظهرت معظم الشركات التابعة للمجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية، مع مواصلة المجموعة مسيرة استثماراتها الإستراتيجية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم في العام الماضي.

ووصلت الأرباح الصافية لبنك "أبوظبي الأول" إلى 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، وهو ما يبرز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالها الأساسية، بينما ارتفعت أرباح بنك "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 40 بالمئة إلى 13 مليار درهم في 2022 ما يؤكد فاعلية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي.

وسجلت مجموعة "الفا ظبي" صافي أرباح بقيمة 10.6 مليار درهم في العام الماضي مقابل 5.16 مليار درهم في 2021، وارتفعت الإيرادات إلى 39.64 مليار درهم في 2022 ما يؤكد الالتزام بدعم وتطوير عمليات المجموعة لتحقيق نمواً مستمراً، فيما بلغت الأرباح الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين لمجموعة "أي آند – اتصالات سابقاً" نحو 10 مليار درهم بزيادة سنوية بنسبة 7.4 بالمئة وارتفعت الإيرادات إلى 52.4 مليار درهم.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، في تحقيق صافي أرباح جاوزت 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي، فيما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إيرادات بنحو 27.4 مليار درهم وصافي أرباح بـ8 مليارات درهم، محققة أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي.

ونمت الأرباح الصافية لشركة "إعمار العقارية" بنسبة 80 بالمئة إلى 6.8 مليارات درهم في العام الماضي وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات، بينما حققت شركة "إعمار للتطوير" نمواً بنسبة 17 بالمئة في صافي الربح خلال العام الماضي ليصل إلى 3.8 مليار درهم.

وزادت الأرباح الصافية لبنك "أبوظبي التجاري" إلى 6.434 مليار درهم في 2022، بنمو بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالعام 2021، ليواصل البنك مسار نموه التصاعدي، مؤكداً قوة ومتانة وضعه المالية، بينما نمت ارباح "بنك دبي الإسلامي" بنسبة 26 بالمئة إلى 5.55 مليار درهم وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وتمكنت "فيرتيغلوب" من زيادة إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75 بالمئة إلى 1.3 مليار دولار، فيما نجحت "بروج" من تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار مع ارتفاع الإيرادات بشكل جيد نتيجة النمو القوي في حجم المبيعات.

ونما صافي أرباح "بنك المشرق" إلى 3.7 مليار درهم في نهاية 2022، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2 بالمئة إلى 4.4 مليار درهم مقارنة بالعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، بينما حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداء قياسيا في 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليار درهم بنمو بنسبة 55 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أرباح "الدار العقارية" على أساس سنوي بنسبة 35 بالمئة إلى 3.1 مليار درهم في 2022، بينما زادت إيراداتها 31 بالمئة إلى 11.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 4.7 مليار درهم بنمو 31 بالمئة، وسط أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال.

وحققت شركة "أدنوك للحفر" صافي أرباح استثنائي خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم بزيادة نسبتها 33 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت ارتفاعاً قوياً في إيراداتها إلى 9.82 مليار درهم مَدفوعاً بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط، تزامناً مع تحقيق جميع القطاعات الأخرى نتائج إيجابية.

وزادت أرباح شركة "أدنوك للتوزيع" بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.75 مليار درهم خلال 2022، بعد ان حققت ارتفاعاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال العام الماضي ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التوسع الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء الإمارات، وتواصل توسع شبكة محطات الشركة محلياً، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة.