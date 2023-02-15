وكانت مبيعات التجزئة الأميركية قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر يناير بنسبة 3 بالمئة، مقابل توقعات بنسبة نمو عند 2 بالمئة.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 80.64 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة في بداية التعاملات إلى 34008.63 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 16.63 نقطة أو بنسبة 0.40 بالمئة، ليغلق عند 4119.50 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 55.02 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى 11905.12 نقطة.

وفي تداولات الثلاثاء، أنهت المؤشرات الأميركية التعاملات على تباين، إذ انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.26 نقطة أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 4136.03 نقطة، فيما صعد المؤشر "ناسداك" بواقع 65.49 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى 11959.08 نقطة. وتراجع "داو جونز" 164.41 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 34.081.52 نقطة.