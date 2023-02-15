وأظهر إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن ماسك تبرع بنحو 11.6 مليون سهم بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي، لكنه لم يشر إلى الجهات التي تلقت التبرعات.

يمتلك ثاني أغنى شخص في العالم الآن حوالي 13 بالمئة من تسلا.

وكان ماسك قد تبرع بنحو 5.74 مليار دولار في 2021.

يقول محللون إن ماسك قد يستفيد من إهداء أسهم تسلا إذا تبرع بها للجمعيات الخيرية، لأن الأسهم التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لا يتعين دفع ضريبة أرباح رأسمال عليها كما هو الحال إذا تم بيعها.