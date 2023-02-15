وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 85.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا إلى 78.59 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية قفزت بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير.

وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب بيانات المعهد.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 0330 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

من ناحية أخرى، رفعت منظمة "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

وهذه هي أول مراجعة بالرفع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19 وآفاق أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، الثلاثاء، إن: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

وتوقعت "أوبك" ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يوميا في 2023 بعد تراجعه في 2022.

وأشارت إلى أن "القلق يتعلق بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".