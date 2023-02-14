وعلى الرغم من اقتراب بريطانيا من حافة ركود، ظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته منذ خمسة عقود وارتفع معدل التوظيف.

وارتفعت الأجور مع استبعاد العلاوات 6.7 بالمئة، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل البيانات عام 2001 باستثناء ما حدث خلال جائحة كورونا حين تأثر معدل تغير الدخل بتسريحات الموظفين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الأجور الإجمالية زادت 5.9 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهو أبطأ ارتفاع منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في يوليو من العام الماضي، لكن هذا جاء إلى حد كبير نتيجة نمو مرتفع بشكل غير عادي في المكافآت في أواخر عام 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الأجور باستبعاد المكافآت 6.5 بالمئة وزيادة الأجور الإجمالية بنسبة 6.2 بالمئة.

واستقر معدل البطالة عند 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر تماشيا مع استطلاع لوكالة رويترز وليس بعيدا عن أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاما.