وهذه هي أول مراجعة بالرفع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19 وآفاق أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، المنشور الثلاثاء، إن: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

وتوقعت "أوبك" ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يوميا في 2023 بعد تراجعه في 2022.