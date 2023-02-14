وبحسب ما ذكرته فورد، فإن العمال في ألمانيا والمملكة المتحدة سيكونون الأكثر تضررا حيث سيتم إلغاء حوالي 2300 وظيفة في ألمانيا، و1300 وظيفة في بريطانيا خلال 3 سنوات.

الوظائف التي سيتم إلغائها في قطاعات تطوير المنتجات والإدارة. وأشارت فورد إلى ارتفاع التكاليف وحاجتها إلى هيكل أكثر رشاقة مع توجيه الإنتاج إلى السيارات الكهربائية.

وقالت فورد إن تخفيضات الوظائف كانت ضرورية "لتنشيط الأعمال في أوروبا".

وتعمل فورد على تحويل الطرازات التي تنتجها في أوروبا إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2035.

وقالت الشركة الأميركية، إن التعقيد الأقل في السيارات الكهربائية يعني أنها قد تستبعد الموظفين من فرق تطوير المنتجات.

تعمل الشركة أيضا على تقليص الوظائف في الولايات المتحدة حيث يستهدف الرئيس التنفيذي جيم فارلي توفير 3 مليارات دولار للمساعدة في تمويل التحول المكلف إلى السيارات الكهربائية.

ويعمل لدى فورد حوالي 45 ألف موظف في أوروبا، حيث يتواجد أكبر مصنع لها في كولونيا الذي يضم حوالي 14 ألف عامل.