وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 71 سنتا أو 0.89 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الاستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات".

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد بحثت إلغاء البيع الخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونغرس.

وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب قوية الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، بدعم من التفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي في أكبر سبعة أحواض في مارس إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وأوضحت أن من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الصخري في المنطقة 74 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 9.36 مليون برميل يوميا.