ورشحت الحكومة اليابانية كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان المركزي تماشيا مع ما أفادت به تقارير إعلامية مما حد من تأثير ذلك على السوق.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني قد نما على أساس سنوي بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، ولكن دون التوقعات بكثير التي كانت عند 2 بالمئة.

وعلى مدار عام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني المعدل موسميا، والذي يقيس قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.64 بالمئة عند 27602.77 نقطة. وكان قد ارتفع إلى 27721.82 في وقت مبكر من الجلسة مقتربا من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 27821.22 نقطة.

وقال كازو كاميتاني محلل الاستراتيجيات لدى نومورا "سنحصل الليلة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين المنتظرة ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير كبير على اتجاه السوق".

وزاد كذلك المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 في المئة إلى 1993.09.