ولم تكشف الشركة الدنماركية عن حجم التعويض المطلوب أو التوقيت الذي رفعت فيه الدعوى. ووردت الأنباء أولا في موقع شيبينغ ووتش الإخباري الدنماركي المعني بقطاع الشحن.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز: "رفعت ميرسك دعوى على إيفرغرين المالكة والمسؤولة فنيا عن السفينة أمام المحكمة البحرية والتجارية العليا الدنماركية لأن ميرسك تكبدت خسائر بسبب إغلاق إيفر غيفن لقناة السويس".

وسدت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، المجرى الملاحي للقناة وسط رياح قوية لستة أيام في مارس 2021، مما أدى لتوقف حركة الملاحة في الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

والسفينة مستأجرة لشركة الشحن التايوانية إيفرغرين من شركة شوي كيسن اليابانية التي تمتلكها.